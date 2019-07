Rosángela Espinoza invitó a Christian Cueva y a su esposa al circo de 'Esto es Guerra' | VIDEO

Hace un mes aproximadamente se relacionó a Rosángela Espinoza con Christian Cueva, sin embargo, el mismo 'Aladino' pidió que lo dejen de involucrar con la 'Chica Selfie'. Ahora, 'Rous' invitó al futbolista y a su esposa Pamela López-quien acaba de alumbrar - al circo de 'Esto es Guerra'.

"Que aproveche toda la selección peruana para que vengan con sus familias al circo, se van a divertir. ¿A Christian Cueva? Claro, a su esposa y a su familia", dijo Rosángela Espinoza.

Cuando Christian Cueva estaba jugando la Copa América 2019 con la selección peruana mandó un mensaje para que dejen de especular de una supuesta relación con Rosángela Espinoza.

"Me están jodiendo mi familia allá en Perú. Ya mucho ya, es demasiado y voy a aprovechar tus cámaras para realmente acabar con esto, porque salieron a hablar de mí. En el programa de la señora Magaly, una persona que me está vinculando con esta señorita Rosángela por un video que yo hice hace mucho", dijo mortificado Christian Cueva, cuando estaba jugando el torneo continental.

Por su parte, Rosángela Espinoza negó que su pareja se ponga celoso cuando es vinculada con los futbolistas: "No, es que no hay nada. No tiene por qué ponerse celoso por un video del 2016 en el que salía (Christian) Cueva apoyándome", concluyó 'Rous'.