Rosángela Espinoza: Krayg Peña no descarta que entre ambos surja algo más que una amistad [FOTOS]

Krayg Peña no descartó la posibilidad de que surja algo más con Rosángela Espinoza, con quien se le vincula sentimentalmente en ‘Esto es guerra’.



“Tenemos una buena amistad, hay un cariño, es una chica linda y no se descarta nada. Ella está soltera y yo igual, así que ¿por qué no? Es una mujer inteligente, trabajadora, baila, pero por su carácter hace que tenga gente en contra”, indicó Krayg Peña.



También vinculan a Rosángela con Chávarri, ¿es tu competencia?

Ya no es mi competencia, porque en la semana que llevo aquí (‘Esto es guerra’), Rosángela está más pendiente de mí que de Diego. Creo que ya perdió.