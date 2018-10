Rosángela Espinoza quiere lanzarse como cantante y hacerle competencia a Leslie Shaw | FOTOS

Rosángela Espinoza debutó como cantante en ‘El artista del año’ y enfatizó que desea hacer una carrera artística al estilo de Leslie Shaw.

“A pesar de que no tuve mucho tiempo de ensayo, me han dicho que salió bien. Creo que me concentré más en el baile, pero poco a poco iré mejorando. De todas maneras incursionaré en la música, voy a ser la competencia de Leslie Shaw, ella es rubia y yo la morocha” , indicó Rosángela Espinoza.

Además, la chica selfie detalló que se encuentra muy enamorada y sueña con el matrimonio. “Claro que quiero mi boda, ya tengo 29 años, pero vamos paso a paso. Aún no me han pedido la mano”, dijo Rosángela Espinoza.