Rosángela Espinoza recomienda a Tula Rodríguez que tome hormonas para la menopausia

Rosángela Espinoza dijo que Tula Rodríguez minimizó su talento en el reality ‘Divas’ y le recomendó que tome hormonas para la menopausia.

“Tula tiene ciertos comentarios alzaditos, la vez pasada me calló y no le hice nada. No puede tratarme de esa manera, que los aires de diva los tenga con otra persona, pero conmigo ‘chocó’. No soy alguien que se queda callada”, manifestó Espinoza, quien ayer estuvo celebrando el ‘Día del Baterillero’ de Etna.

La llamaste menopáusica... ¿No consideras que te excediste?

Sabemos que es algo natural que tiene que pasar la mujer a partir de los 40 y no he dicho nada de malo. Si es así, que tome hormonas y no se meta conmigo.

¿Le pides que no se desquite contigo?

Tula no vive hace tiempo un reality, que es totalmente diferente a conducir un programa. Solo porque tiene más años (en el medio) ¿es más talentosa? Pues no sé cuál es su talento.

Fue una vedette en su época...

No he visto, yo estaba chiquita.

Cambiando de tema, ¿te gustaría casarte con tu novio Víctor Hugo?

Claro. Ya tengo 30 años y no estoy pensando en pasarla bien. Primero el anillo, luego el matrimonio y de ahí el bebito.

En tanto, Rodríguez le dedicó un emotivo mensaje a su esposo Javier Carmona, quien está delicado de salud.



“Hace un año, Dios nos mandó la prueba más fuerte para nuestra familia, familia que construimos con su bendición. Gracias, Javier, por todos estos años de amor; gracias, Vale, por ser una guerrera invencible; gracias, Dios, porque tu amor nos hace fuertes y confiamos en tu voluntad”, expuso en sus redes sociales.

