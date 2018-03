Rosángela Espinoza es una de las integrantes de Esto Es Guerra que más polémica ha levantado en cada una de sus intervenciones en el programa. La modelo tiene conflictos con casi todos sus compañeros, y eso quedó evidenciado cuando ninguno de los dos equipos de guerreros o retadores la eligieron para unírseles.

Pese a eso, a Rosángela Espinoza no parece importarle si es o no popular entre sus compañeros de Esto Es Guerra. La modelo siente que es diferente a ellos pues tiene metas a futuro completamente distintas.

La modelo dejó en claro a través de un mensaje en Instagram que ella está estudiando una carrera universitaria, a diferencia de sus compañeros de Esto Es Guerra. Por eso, Rosángela Espinoza indicó que todos los días tras el programa se va a sus clases a la universidad.

"'Nunca consideres los estudios como una obligación, sino como una gran oportunidad' Después del programa me voy a mis clases, llena de talco, torta, no importa. Solo quiero terminar y luego ejercer mi carrera. Mis compañeros me miran raro jajajaja, se sorprenden cuando me ven en clase, pero luego pasa", escribió en su cuenta Instagram Rosángela Espinoza.

La publicación de la participante de Esto Es Guerra cuenta con más de 41 mil likes en Instagram. Los seguidores de Rosángela Espinoza elogiaron a la modelo por su fortaleza para poder llevar clases de la universidad después del programa.

Rosángela Espinoza lleva clases de Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y tras terminar con el programa Esto Es Guerra se dirige hasta la sede de Surco. En varias oportunidades, la modelo ha compartido fotos de sus notas y alguno exámenes del ciclo.

