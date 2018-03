Rosángela Espinoza llama 'madurita' a Rebeca Escribens y la conductora le manda chiquita [VIDEO]

Rosángela Espinoza demuestra que no tiene pelos en la lengua. Según la chica selfie, es una chica sincera y por eso no dudó en calificar a Rebeca Escribens de 'madurita' durante una entrevista hace unos días.

América Espectáculos entrevistó a Rosángela Espinoza para que explique por qué llamó a Rebeca Escribens 'madurita' cuando se refirió a ella y a sus compañeras de Mujeres Sin Filtro de esa manera en una entrevista.

"Son mamacitas, ellas saben. Si yo estoy bañada en aceite, ella está en una piscina de aceite. No es que no me caiga (ininteligible) Rebeca me cae súper bien, no tengo nada qué decir de ella", dijo Rosángela Espinoza.

La chica selfie reveló que sí hay algo que le gustaría tener de Rebeca Escribens. Rosángela Espinoza confesó que le encantaría poseer una cabellera tan limpia y natural como la de la conductora de América Espectáculos.

"Lo que sí me encanta, me fascina y quisiera tener algún día, es su cabello natural. Muy bonito, para ser madurita lo tiene muy bonito y largo, precioso. Me tiene que dar unos tips", indicó Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza vs. Rebeca Escribens

Ante estas declaraciones, Rebeca Escribens no dudó en responderle -a su estilo- a Rosángela Espinoza. La conductora de televisión aceptó ser madurita y aseguró que muchos la envidian por la figura que tiene. Pero no todo quedó ahí, la 'Mujer sin filtro' le mandó una indirecta a la modelo.

"Vas a tener que esperar varios años entonces para tener este cabello y otras cosas más de mi cuerpo. Ya quisieran llegar a los cuarenta tan rica y apretadita así (se toca) Lo que sí quisiera tener es tu pompis. Natural creo que es ¿no? Ella dice, ella dice...", puntualizó Rebeca Escribens.

