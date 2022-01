Rosángela Espinoza rompió en llanto en pleno programa en vivo de ‘Amor y fuego’, luego de las insistentes preguntas que le hicieron Rodrigo González y Gigi Mitre sobre su abrupta salida de EEG y el quiebre de su amistad con Elías Montalvo.

Según su versión, Rosángela Espinoza dijo que recibió una ‘amenaza’ de que sería despedida del reality, de parte de la producción de EEG , si es que iba a visitar a Elías Montalvo a la clínica tras el accidente de altura que sufrió.

Al contar cómo fueron los hechos, Rosángela Espinoza no pudo con la presión y terminó derramando algunas lágrimas, señalando que ‘no se estaban poniendo en su lugar’.

“Para ustedes es muy fácil decir habla, habla, habla, pero no están en el lugar”, dijo Rosángela Espinoza, entre lágrimas.

Rosángela Espinoza rompe en llanto EN VIVO (Video: Willax TV)

ROSÁNGELA SABÍA QUE LA IBAN A SACAR DE EEG

Además, Rosángela Espinoza señaló que ella ya tenía conocimiento que la iban a sacar de Esto es Guerra, pues todo había sido planeado. Según dijo, cerraron las votaciones del público para que ella se fuera.

“Yo sentía que me iba, siento que es el momento que lo sepan. Sentía que me iba ese día porque una semana anterior hubo una reunión donde indicaron que no iba a haber votación de la web. Yo ya estaba sentenciada y entonces mi respuesta fue que la eliminación se trataba de algo personal y ya no de competencia. En las votaciones de web siempre me he salvado”, reveló.

MÁS INFORMACIÓN: