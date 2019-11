Rosángela Espinoza lloró al hablar de su paso en el Miss Perú: "Me apagaron ese sueño" | VIDEO

Rosángela Espinoza se presentó el último viernes en el programa En Boca de Todos, donde lloró al recordar su paso en el Miss Perú 2012, tildándolo como una "falsedad".



Rosángela Espinoza lloró en vivo al recordar que ese había sido su sueño desde pequeña, pero se frustró cuando ingresó al certamen.

"Siempre, desde chiquita, me moría por concursar en el Miss Perú. Hice todo lo posible. Cuando vi en la televisión que estaban haciendo un casting, me preparé, fui, pasé la entrevista, hasta que me di cuenta la falsedad que era y dije ‘nunca más con el Miss Perú’. Me apagaron ese sueño", afirmó la popular ‘Chica selfie’.

La modelo afirmó que ella no es muy alta, por lo que sentía que la mandaban atrás. "No tengo un bonito recuerdo del Miss Perú, pero sí me quedo con esa satisfacción de haber concursado", agregó Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza representó a Ica en esa edición de 2012, pero no logró posicionarse entre las favoritas. Melissa Paredes ganó el certamen, pero tuvo que renunciar debido a una ola de ataques contra ella.