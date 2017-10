Se le subió la fama. Antonio Tafur, recordado por ser uno de los amigos más cercanos de Rosángela Espinoza conmovió a todos los presentes en el set de 'Cuéntamelo Todo', cuando contó entre lágrimas detalles de su relación con la 'chica selfie'.

A pesar de haber sido bastante unidos, actualmente Antonio Tafur y Rosángela Espinoza se encuentran separados. El empresario contó los detalles sobre el rompimiento de su amistad y lo mucho que sufrió al sentir el rechazo de la que fue su amiga.

"Me afecta a mi emocionalmente porque Rosángela ha sido una gran amiga mía. Ella sabe muy bien por todos los momentos que hemos pasado. Me duele mucho porque sí la consideré mi amiga. La quise mucho", reveló Antonio Tafur antes de romper a llorar.

"No me gusta estar así en televisión pero sí me afecta porque creo que la amistad es lo más valioso que una persona tiene. Yo considero mucho a las personas que me brindan su apoyo y están contigo en todo momento", aseguró Antonio Tafur sobre su relación con Rosángela Espinoza.

"Siempre he estado con ella pero hay cosas que a veces duelen y no se pueden permitir ese tipo de cosas. Creo que ha sido una bonita amistad y una buena etapa. Pero sí la extraño", aseguró entre lágrimas Antonio Tafur sobre Rosángela Espinoza.

"Creo que los amigos que están contigo desde el inicio son los que siempre deben estar contigo. No los que llegan ahora y quieren sacarte algo. Para mí esa amistad es bien importante", aseguró Antonio Tafur, dejando entrever que Rosángela Espinoza lo cambió por sus nuevas amistades.

"Rosángela es una buena chica pero no sé qué le pasó realmente. Así estés tú en el lugar más alto, debes valorar a tus amigos que han estado contigo en todo momento", aseguró Antonio Tafur. Los conductores del programa aseguraron rápidamente que a Rosángela Espinoza se le subieron los humos.

Así, Antonio Tafur reveló la verdad de porqué había terminado su relación amical con Rosángela Espinoza. Al parecer la 'chica selfie' se separó de su amigo fiel, cuando empezó a ganar fama y lo dejó olvidado por sus nuevas amistades.

Rosángela Espinoza

