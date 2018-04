Rosángela Espinoza se burla de Michelle Soifer, una vez más [FOTOS]

Rosángela Espinoza cuestionó a Michelle Soifer por no saber responder una pregunta de cultura y dijo que no le afecta que ‘Michi’ la califique como ‘chica plástica’.

“Fue un recurso muy feo y bajo, quiso minimizarme. Pueden preguntarme de historia, cultura, tal vez puedo saber o no y, si no sé, prefiero callar y no responder como ella que dijo que quien se lanzó del Morro de Arica fue Cristóbal Colón y, así quiere meterse en política, que no se pase, pues”, agregó Rosángela Espinoza.

Luego, comentó que no le afectan los comentarios de ‘Michi’, porque se siente bella . “Me siento feliz como estoy, no me afecta para nada, pueden decirme ‘plástica’ y muchas cosas, al final sigo con mi vida. Yo me siento Barbie, una princesa, una reina”, indicó Espinoza.

Anteriormente, Rosángela Espinoza se burló de Michelle Soifer. "Tus operaciones fueron un fracasos y ahora te pareces a Michael Jackson", manifestó Rous en una edición de 'Esto es guerra'.



"Felizmente Rosangela no es venenosa" , manifestó María Pía en 'Esto es guerra'. el round terminó y Michelle Soifer se quedó muda ante tremenda frase de Rosángela Espinoza.



