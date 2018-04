Rosángela Espinoza: Michelle Soifer la califica como 'víbora' por este motivo [VIDEO y FOTOS]

‘Es una víbora’, expresó Michelle Soifer con respecto a la modelo Rosángela Espinoza, quien lloró en el set de ‘Esto es guerra’ luego de perder un juego frente a la popular ‘Michi’.



“No me gusta la gente de mala fe y de malos sentimientos. Aquí (en el programa ‘Esto es guerra’) nos podemos decir de todo, pero eso queda en el set, no nos vamos con ese rencor, pero ella ( Rosángela Espinoza) sí lo hace. Se quiere hacer la víctima, la pobrecita y es una víbora, así que por mí... que la eliminen ahorita”, refirió Michelle Soifer en el programa ‘América espectáculos’.



A su vez, no dudó en burlarse de la Rosángela Espinoza porque deslizó que la producción del reality tiene cierto favoritismo hacia ella.



“Que se ubique, porque siempre he tenido preferencias aquí o en cualquier otro lado. No sé cuál es su sorpresa, no sé por qué quiere nadar contra la corriente. Mejor que la eliminen del programa, por mí que se vaya”, acotó Rosángela Espinoza.

SALIÓ CON ‘ROUS’

Por su parte, Diego Chávarri reconoció que salió con Rosángela Espinoza y dijo que le parecía una ‘chica linda’.



“Salimos a conversar y comer algo. Hablamos de muchas cosas y la pasamos bonito. Es una linda chica, buena persona, hay muchas cosas de ella que no sabía”, comentó el popular ‘Diablito’.