Rosángela Espinoza llama “hipócrita” a Milett Figueroa y manda ‘misil’ a Maricielo Effio [VIDEO y FOTOS]

Sin pelos en la lengua. Rosángela Espinoza sigue defendiendo su verdad a capa y espada ante el polémico jurado de ‘Campeones en la pista’ de Esto es Guerra , conformado por Ethel Pozo , Yahaira Plasencia , Maricielo Effio y Milett Figueroa . Justamente a esta última, la ‘Chica Selfie’ le mandó un mensaje duro y certero, ya que no ha olvidado todo lo que se dijeron en su más reciente encuentro.



“No me siento con gente hipócrita. Soy directa y sí digo las cosas como son. No te sonrío y por detrás estoy como Milett (Figueroa) . No soy una mentirosa, no estoy creando historias ni nada, estoy diciendo las cosas como son. Lo quiero dejar ahí pero cada vez que las tres se juntan y comienzan a darme consejitos y todo eso, más se hunden”, señaló Rosángela Espinoza a América Espectáculos .



“Así que mejor no digan nada, yo tampoco quiero decir nada. Quiero enfocarme en la competencia y estar tranquila”, añadió la joven participante de Esto es Guerra , que volvió a ponerle la mira a Maricielo Effio , con quien ha protagonizado más de una polémica en las últimas entregas de la competencia de baile del reality juvenil por la forma cómo juzga su performance.



“Si retrocedemos años atrás, en los inicios de El Gran Show, donde ella ( Maricielo Effio ) concursó. Realmente no sé si ha ganado. ¿Cuántas veces ha participado y siempre le ha ganado Belén (Estévez)? Aquí el tema es que ella también le ha contestado al jurado, nunca estaba de acuerdo con los puntajes. Hay que ser profesional también y creo que ella ahorita no sabe qué decir, no sabe cómo escapar de su mentira”, manifestó.



Rosángela Espinoza llama “hipócrita” a Milett Figueroa y manda ‘misil’ a Maricielo Effio

En ese sentido, Rosángela Espinoza dejó en claro que “no existen ni existieron faltas de respeto” contra Maricielo Effio como asegura y que se encuentra con la “conciencia tranquila”, pese a que –según dijo– la citada “jurado de lujo” sí la irrespetó por haberse reído cuando supuestamente estaba viendo su baile . “Si supuestamente es profesional, hay que tener ética para calificar”, agregó.



“Yo no sé. Yo no conozco su trayectoria , no he ‘googleado’ quién es Maricielo Effio . Lo que sé es que ella ahorita es jurado”, finalizó Rosángela Espinoza , cuya molestia contra los integrantes del jurado de la competencia de Esto es Guerra es bien conocida e incluso solicitó que las cambien.

