Rosángela Espinoza: "No necesito de un hombre para que me dé las cosas, porque para eso trabajo duro"

La modelo Rosángela Espinoza aclaró que no es ninguna ‘interesada’ y que la relación que mantiene con un empresario arequipeño es por amor.



Rosángela, tus compañeros en ‘Esto es guerra’ dicen que tu relación es por interés...

Siempre bromean con eso, porque mi enamorado es empresario. Yo trabajo, tengo mi plata, por eso los fines de semana trato de hacer más eventos. Yo pago mis estudios, mi tienda, ayudo a mi sobrina con la universidad. No necesito de un hombre para que me dé las cosas, porque para eso trabajo duro.



¿Has encontrado al hombre ideal?

Ahora en estos siete meses puedo decir que sí, encontré al hombre ideal y espero que dure para siempre. Estoy muy feliz.



¿Tu pareja es celoso?

No es celoso. Los celos salen cuando les das motivos. No hay motivos de mi parte, hay confianza, cariño y respeto de ambos. Él comprende mi trabajo.



¿Estás apoyando la campaña del ‘Día mundial de lucha contra el cáncer’?

Sí, estoy apoyando a Ernesto Pimentel con esta importante campaña de prevención e información. Y también estaremos el primero de diciembre en la plaza ‘Manco Cápac’.