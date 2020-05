QUIERE QUE REGRESE. Rosángela Espinoza grabó un video donde le pide a Nicola Porcella que regrese a Esto es Guerra.

“Recordar es volver a vivir, las cobras, se le extraña a Nicola, con Rafa no pasa nada”, expresó Rosángela Espinoza en un video donde sale vestida con el traje del icónico equipo. La grabación fue publicada en la cuenta de Instagram de La Chica Selfie.

Este pedido lo volvió a hacer durante la transmisión del programa, la modelo se refirió en malos términos al ahora capitán del equipo de Las Cobras, Rafael Cardozo, de quien dijo que nunca iba a superar a Nicola Porcella.

Por otro lado, Nicola Porcella agradeció las muestras de cariño de Rosángela Espinoza, sin embargo, le pidió que apoye a Rafael Cardozo para sacar adelante al equipo.

ROSÁNGELA SE REENCUENTRA CON ZUMBA

Además, Rosángela Espinoza se refirió al ingreso de Zumba al reality Esto Es Guerra, la Chica Realidad considera que el pasado la persigue ya que su expareja vuelve a ser su colega.

Una relación que siempre negó. Antes de Esto es Guerra, Rosángela Espinoza vivió un breve romance con Alejandro Benítes, más conocido como Zumba, en el reality en el que los dos se hicieron conocidos, Combate.

Con el ingreso de Zumba a Esto es Guerra, Rosángela Espinoza tiene que confrontarse con su pasado. Al respecto, La Chica Realidad expresó sorpresa “por otro lado mi pasado me persigue (...) qué podemos hacer”, menciona la modelo.

El conductor del reality Gian Piero Díaz le recordó a Rosángela Espinoza que Zumba fue su expareja, esta vez la modelo no lo negó. “Me extraña mucho y me sigue, ahora me sigue en Tik Tok, quiere ser el rey de Tik Tok”, indicó la modelo.

