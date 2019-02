Rosángela Espinoza se negó a declarar para su propio canal y Rebeca Escribens le recuerda esto | VIDEO

Rosángela Espinoza se picó. La chica selfie se molestó con América Espectáculos por, supuestamente, apoyar a Ducelia Echevarría. Según la modelo, el canal solo mostraba los triunfos de la rubia en Esto Es Guerra, pero cuando ella le ganaba, no hacían nada.

Cuando el reportero de América Espectáculos se acercó a la ex de Carloncho durante los descanso de la competencia para entrevistarla, Rosángela Espinoza dijo que no pensaba declararles porque estaba molesta con el apoyo que supuestamente le daban a su rival.

"Ustedes están contando todas las veces que ella gana y cuando yo gano, no sacan ninguna nota, así que no voy a hablar", dijo la modelo para luego darle la espalda al reportero y la cámara. Ante esta situación, el reportero se mostró sorprendido y soltó una risa nerviosa al no creer lo que estaba pasando.

Sin embargo, América Espectáculos hizo su descargo y aseguró que hace unos días hizo una nota sobre el triunfo de Rosángela Espinoza ante la excombatiente. Incluso, señaló que desde la entrada de la modelo en Esto Es Guerra han cubierto sus discusiones con otros miembros del programa, así como sus calendarios y sus romances.

Rosángela Espinoza se niega a declarar

En tanto, Ducelia Echevarría lamentó que su rival se ponga en ese plan de negarse a declarar a su propio canal. Para la rubia, la chica selfie se toma las cosas de manera personal, lo cual la deja mal parada en TV.

Ante esta situación, Rebeca Escribens decidió aclararle a Rosángela Espinoza que recién esta semana se hizo una nota cuando le ganó a Ducelia Echevarría en el juego de la torta de Esto Es Guerra.

"Por favor, acá hemos celebrado los tortazos que ganaste así que no me vengas con cosas. Es más yo dije, según recuerdo esta semana: 'Vamos a presentar a mi engreída Rosángela Espinoza' ¿Sí o no? Hay que buscar pues, hay que rebuscar para hacer memoria a la señorita. No se acuerda", declaró Rebeca Escribens.