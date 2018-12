Rosángela Espinoza recibió un anillo de su novio por Navidad ¿Matrimonio a la vista?

La ‘guerrera’ Rosángela Espinoza confirmó que su novio Víctor Hugo Cornejo le regaló un anillo y otras joyas, pero descartó que sea de compromiso y tenga planes de boda.

“Sí, mi novio me regaló un anillo, pero no ha sido de compromiso. No estoy como Sheyla para estar mostrándolo, no me ha llegado

el momento”, dijo a ‘América Espectáculos’.

Luego, agregó que también le dieron otras alhajas, pero no dio más

detalles.

Rosángela Espinoza revela rostro de su novio y grita su amor a los cuatro vientos Rosángela Espinoza revela rostro de su novio y grita su amor a los cuatro vientos

“También recibí otras joyitas, me han gustado. Yo no le he

pedido nada (a su novio), no acostumbro hacer esas cosas. Es más, aún no le he obsequiado nada a él, pero le daré una linda

sorpresa”, dijo Rosángela, quien compartió la Navidad en su departamento con su novio Víctor Hugo.

Por otro lado, detalló que ya tiene 8 meses de relación y que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida.

“Ya tenemos varios meses de relación, nos está yendo muy bien, hay mucho respeto, comprensión y amor. Vamos paso a paso”,

indicó la ‘Chica de los selfies’.

Finalmente, comentó que espera seguir el próximo año en ‘Esto es guerra’.