Rosángela Espinoza puso a prueba la paciencia y buen humor de María Pía Copello en Esto Es Guerra. La chica selfie estuvo participando en uno de los juegos del reality de competencia y no tuvo el mejor desempeño.

Resulta que el juego exigía a los participantes de Esto Es Guerra a que solo toquen con las manos un objeto y así adivinen de qué se trataba. Rosángela Espinoza fue la segunda participante de su equipo y le tocó una zampoña.

Lamentablemente, la chica selfie no podía adivinar de qué objeto se trataba. "Una flauta, queno... ay no. No pues, no sean así. Flauta, quena... ¿Qué es? No sé. Pucha, ay ay ay. Champa, no... Zampoña", finalmente dijo Rosángela Espinoza.

A la participante de Las Cobras le tomó al menos 47 segundos en adivinar de qué se trataba. Sin embargo, lo que más llamó la atención durante su intervención en el juego, fue la cara de María Pía Copello mientras esperaba la respuesta de Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza saca de quicio a María Pía Copello

María Pía Copello no tenía que decir nada para evidenciar su fastidio por Rosángela Espinoza. Al final, el resto de los participantes del equipo de Los Leones terminó el juego en menos de un minuto.

En los últimos días, Rosángela Espinoza se puso a revelar en Esto Es Guerra los 'secretitos' estéticos de sus compañeros. "Hasta los chicos también se han operado. Empezando por Nicola que se ha puesto pelo", dijo la chica selfie.

En las últimas ediciones de Esto Es Guerra, Rosángela Espinoza ha soltado detallitos de las operaciones de sus compañeros luego que Yahaira Plasencia la acusara de operarse toda la cara. Por ese motivo, la ex de Carloncho soltó fotos de su pasado antes de su transformación.

