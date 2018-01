¿Rosángela Espinoza y Patricio Parodi fueron captados muy cariñosos en Asia? [VIDEO y FOTOS]

Al parecer, Rosángela Espinoza y Patricio Parodi tendrían algo más que una amistad, pues el último fin de semana se dejaron ver juntos y cariñosos en la inauguración de la discoteca ‘Nikita’ en el bulevar de Asia.



Según fuentes cercanas a este diario, Rosángela Espinoza y Patricio Parodi estuvieron hablándose al oído y bailando pegaditos el último viernes. La ‘Chica selfie’ y el ‘guerrero’ fueron invitados al box de Omar Macchi y se quedaron hasta las 7 y 30 de la mañana del sábado.



Además, se supo que en ese local también estuvo Sheyla Rojas y su novio Pedro Moral, en un box continuo al de la ‘nueva parejita’ de ‘Chollywood’.



ANTECEDENTES

Como se recuerda, no es la primera vez que se vincula a Rosángela Espinoza y Patricio Parodi, pues cuando la modelo perteneció a ‘Esto es guerra’ era relacionada constantemente con el ex de Sheyla Rojas.



“Yo creo que este chico tiene talla, tiene todo… Es (un) caballero y me gusta. Es guapo...”, manifestó ‘Rous’ en mayo del año pasado.

Asimismo, en la boda de Mario Hart y Korina Rivadeneira fueron vistos muy cariñosos.



Además, en sus redes sociales algunos amigos, como Antonio Tafur, le han dejado algunas indirectas luego que ella posteó una fotografía en bikini.



“Solo te falta tu ‘Pato’, pero de hule, ja, ja, ja”, dijo Tafur.



Rosángela Espinoza posa en Instagram