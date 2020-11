LAPASA MAL. Rosángela Espinoza se mostró muy apenada en sus redes sociales luego de que revelara que su exnovio Víctor Hugo decidió llevarse a su perrita Bianca, que ambos criaron cuando eran pareja.

En un extenso mensaje, Rosángela Espinoza contó que su expareja ‘no quiso negociar’ y se llevó finalmente a la mascota pues él era su dueño desde antes que mantuvieran una relación amorosa.

“Tan bella y única. No quise entregarla, el dueño (Víctor Hugo) vino a buscarla y no quería negociar para nada, solo quería llevársela. En fin, es horrible lo que siento ahora, despertar y no verla a mi lado, extraño a mi engreída”, escribió ‘La chica selfie’.

Rosángela Espinoza sufre porque devolvió a su perrita a su exnovio

SOLTERÍSIMA

Rosángela Espinoza dio detalles de lo que fue el fin de su relación con el empresario Víctor Hugo. La modelo había dado señales de su soltería en redes sociales y ahora confirma que está tranquila a pesar de las especulaciones.

Pese a que muchos indicaban que Rosángela Espinoza recibía costosos regalos de su exnovio y que él no escatimaba en gastos con tal de complacerla en sus gustos, la modelo niega dichas versiones.

“Cada uno con lo suyo, eso no tengo por qué negarlo. Por eso decidí mantener mi vida privada”, comentó Rosángela Espinoza.

