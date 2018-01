Rosángela Espinoza sorprendió a todos sus seguidores cuando anunció que preparaba un calendario 2018 de infarto. La chica selfie incluso adelantó parte de la sesión de fotos en su cuenta Instagram en donde posaba con sus diminutos bikinis

Por eso, cada vez que Rosángela Espinoza ha tenido algún evento animando en discotecas, ha regalado al público el calendario para el 2018. Sin embargo, algunos de los seguidores en Instagram de la modelo que han recibido el material, dudan de la figura de la exguerrera.

Algunos de los comentarios en Instagram señalan que Rosángela Espinoza habría abusado del uso del Photoshop, herramienta para retocar la imagen. Ante esto, la modelo decidió afrontar la situación y dejar en claro que ella no necesita ese tipo de cosas para salir bien en una foto.

Por eso, a través de su cuenta Instagram, Rosángela Espinoza compartió un video en donde posa directamente mirando a la cámara en bikini y se mueve dando vueltas para que toda su anatomía quede grabada por el lente.

"Estoy subiendo este video para que vean que yo me siento feliz con mis medidas. Soy delgada y no tengo por qué utilizar reducción o aumentar medidas; no quiero que manchen la foto de mi calendario 2018. Se utiliza "Photoshop" para un tema de iluminación, manchitas, filtros, etc. Agradecer al fotógrafo profesional por la toma del calendario 2018 y al equipo de producción. También para mantenerme así realizo bastante deporte, porque bailo desde los 8años jajaja. Para que se rían un poquito, que tengan un lindo día", escribió en su cuenta Instagram Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza posa en Instagram

