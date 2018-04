Rosángela Espinoza quiere ser la próxima presidenta del Perú [VIDEO]

Michelle Soifer sorprendió a todos cuando anunció que incursionaría en la política peruana. La participante de Esto Es Guerra incluso brinda su apoyo al candidato a la alcaldía de Ventanilla, Pedro Spadaro para las próximas elecciones municipales.

Ahora, resulta que no será la única. Así como Michelle Soifer,Rosángela Espinoza tampoco quiere quedarse atrás y manifestó que ella soñaba con ser la presidenta del Perú. Según contó la chica selfie, le gustaría especializarse estudiando en la universidad de Harvard en Estados Unidos.

"Sí, quiero ser presidenta. Más adelante. Quiero terminar mi carrera ¿por qué no puedo soñar alto? Siempre hay que pensar en grande. Al final quien decide es el público. Ahorita me estoy preparando, me voy a estudiar a Harvard, allá haré mis estudios especializados. No minimicen", dijo Rosángela Espinoza.

Además, la chica selfie se burló de Michelle Soifer pues manifestó que, si quiere incursionar en la política, debería tener nociones mínimas de cultura general, como saber quién se lanzó por el Morro de Arica. Incluso, Rosángela Espinoza 'picó' a 'Michi' al señalar que ella gana las competencias de preguntas.

"A mí me preguntan de historia, de cultura, tal vez puedo saber, tal vez no. Pero igual, cuando no sé prefiero quedarme callada antes de responder como ella cuando dijo que quien se tiró del Morro de Arica fue Cristobal Colón. ¿Así quiere ser presidenta del Perú? No te pases", dijo Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza como presidenta del Perú

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.