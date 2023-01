Rosángela Espinoza comparte foto con árabe pero le tapó el rostro

Rosángela Espinoza sigue disfrutando de sus vacaciones en Dubái y esta vez sorprendió a más de uno, al compartir una fotografía junto a un misterioso hombre, a quien le tapó el rostro.

“El día de hoy conocí a un árabe. Se acercó y se quedó así (en shock)” , contó la ‘Chica selfie’ a través de un historial de Instagram.

La anécdota de Rosángela llamó la atención de sus seguidores y sobre todo del periodista Samuel Suárez, del programa ‘Instarándula’. El comunicador le escribió a Espinoza para que le envíe una imagen del árabe que conoció y ella sí respondió con una instantánea de su nuevo amigo, pero decidió cubrirle el rostro porque recién se están conociendo.

El popular ‘Samu’ dijo en su espacio de Instagram que la exintegrante de “Esto es guerra” quizás conoció a una árabe poco “guapo” y por ello decidió no mostrar su cara.

“Al fin suelta la primera pista del galán árabe, pero debe ser tan feo que no lo hace público. No importa, mientras se porte con un par de camellos a las ‘ratujas’, aquí lo vamos a querer” , fue el comentario de Suárez.

Rosángela hizo un ‘room tour’ de su hotel de Dubái para demostrar de viajó sola

Rosángela Espinoza decidió poner fin a las especulaciones sobre quien le pagó su viaje a Dubái, ciudad donde recibió el 2023, y realizó un ‘room tour’ de su habitación en el hotel donde se está hospedando para evidenciar que no tiene algún acompañante, por el momento.

“Este video es para mi queridísimo ‘Samu’ y también para sus ‘ratujas’... Aquí está mi habitación... Sola, sola, sola... Aquí no hay nadie, este es mi sitio”, se le escucha decir a la modelo.

“A ver, vamos a ver detrás de las cortinas a ver si hay alguien, no hay. Ahí están mis cosas... Vamos a levantar la plancha a ver si hay alguien, no hay nadie. Detrás de televisor tampoco... !No hay nadie!”, añadió.

TROME | Rosángela Espinoza aclara que está sola en Dubai. (América)

