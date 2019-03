Rosángela Espinoza recordó su relación con Carloncho y lo llamó "feo", pero "buena persona"

Rosángela Espinoza declaró al programa 'Estás en Todas', donde recordó su relación con Carloncho, llamándolo "feo", pero consideró que era "buena persona".



El programa sabatino preguntó a Rosángela Espinoza sobre este tema después que en la 'batalla' de hip-hop se enfrentara a Ivana Yturbe, quien dijo que con su actual novio no publicaba muchas fotos en su redes sociales, pues "solo te gusta su plata y te avergüenzas de su cara".



"Sí, tuve un amor muy feíto. Todos me molestan con Carloncho. Sabemos que no es agraciado. En la vida hay 'sapitos' (feos). Allí te das cuenta cuando la mujer se fija en lo interior y no en el dinero", indicó Rosángela Espinoza en clara referencia a Ivana Yturbe.

Pese a que lo llamó "feo" a Carloncho, Rosángela Espinoza destacó que el conductor era una "buena persona".

Aunque Rosángela Espinoza se picó en sus dos anteriores duelos de hip hop en 'Esto es Guerra', la popular 'Chica selfie' hasta se convirtió en vidente ya que no dudó en insinuar que Jefferson Farfán iba a chotear a Ivana Yturbe y ella iba a buscar a Mario Irivarren , tal como habría pasado en el ampay que transmitió Magaly Medina en su edición del viernes y por el que el futbolista habría choteado a la 'Princesa Inca'.