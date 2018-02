Rosángela Espinoza rompe en llanto por las duras críticas que recibe en redes sociales [VIDEO]

La guerrera Rosángela Espinoza rompió en llanto tras las duras criticas que viene recibiendo en redes sociales. Al parecer, a muchos de los usuarios no les gustó que la 'chica selfie' se autodenominara como 'la barbie peruana'.

Rosángela Espinoza contó que atravesaba por una dura semana en la que estos ataques en redes sociales influenciaron para que su estado de ánimo decayera.

"Yo solamente dije una opinión que me sentía (una Barbie), pero la gente me ataca gratis y no entiendo por qué. (...) Son mujeres que se crean cuentas y yo no les estoy haciendo nada malo", indicó Rosángela Espinoza de América Espectáculos.

En otro momento, Rosángela Espinoza en medio de las lágrimas que paren los ataques pues considera que ella no ha hecho nada malo.

"Me insultan muy feo, ya paren porque nosotros somos seres humanos y no es justo lo que me está pasando", puntualizó la modelo.