¿Rosángela Espinoza ya sabía que Ivana Yturbe y Jefferson Farfán habían terminado? Esto le dijo en su duelo de Hip Hop

Aunque Rosángela Espinoza se picó en sus dos anteriores duelos de hip hop en 'Esto es Guerra', la popular 'Chica selfie' hasta se convirtió en vidente ya que no dudó en insinuar que Jefferson Farfán iba a chotear a Ivana Yturbe y ella iba a buscar a Mario Irivarren , tal como habría pasado en el ampay que transmitió Magaly Medina en su edición del viernes y por el que el futbolista habría choteado a la 'Princesa Inca'.



En el último duelo de hip hop, Rosángela Espinoza le cantó a Ivana Yturbe que su relación no era de amor sino más de interés. "A Jefferson su amor no lo vemos publicar y tarde o temprano te va a terminar y cuando te deje y te pongas a llorar, no le pidas a Mario para regresar", entonó la popular 'Chica selfie'.



En otro momento también tildó de interesada a Ivana Yturbe y aseguró que Jefferson Farfán ya no estaba con ella. "Me enteré que ya con Farfán no están, a ver dicen por ahí que su amor terminó y ahora tendrás que devolver el anillo que te regaló".

Rosángela Espinoza e Ivana Yturbe se enfrentaron nuevamente en la batalla de Hip Hop de 'Esto es Guerra'.

Desde que Ivana Yturbe ingresó a 'Esto es Guerra', Rosángela Espinoza ha sido muy crítica con ella sobre todo por la manera en que inició su relación con Jefferson Farfán y no guardar 'luto' a Mario Irivarren. Por esta razón, la modelo la calificó de 'burra'.

¿Ahora qué dirá Ivana Yturbe? Le responderá a Rosángela Espinoza?