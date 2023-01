Rosángela Espinoza sigue dando qué hablar por su reciente lujoso viaje a Dubái y esta vez ha causado revuelo por una foto en la que posa junto a un árabe que conoció y al que le tapa el rostro y que hizo pública el periodista Samuel Suárez, creador de la página “Instarándula”.

Inicialmente, la ‘Chica Selfie’, no quiso enviarle ninguna foto a ‘Samu’, como es conocido este hombre de prensa en la farándula, porque -aparentemente- su acompañante no era muy agraciado. “Voy a conocer uno más bonito más tarde, sino me molestarán”, señaló.

“No habrá fotos aún ‘ratujas’ jajaja... Ya arrugó ‘Rous’... Ya miró bien al árabe y no creo que pase el filtro de la belleza y le den con palo”, señaló con tono sarcástico Suárez en respuesta al mensaje que le envió la exintegrante de “Esto es Guerra”.

Rosángela Espinoza conoce a jeque árabe

Sin embargo, luego Rosángela Espinoza le proporcionó la tan esperada instantánea junto a su acompañante, pero le tapó el rostro. En ese sentido, el exreportero televisivo no se guardó nada y disparó con todo contra la chica reality por ‘ocultar’ a su galán.

“Nooooooo jajajaja al fin nos suelta la primera pista del galán árabe, pero debe ser tan feo que no lo hace público” , escribió Suárez junto a la fotografía, pero agregó: “No importa (si es feo), mientras se porte con un par de camellos a las ratujas, aquí lo vamos a querer”.

El raje de Samuel Suárez | Imagen compuesta 'Ojo'

ROSÁNGELA HIZO ‘ROOM TOUR’ PARA DEMOSTRAR QUE VIAJÓ SOLA

Rosángela Espinoza decidió poner fin a las especulaciones sobre quien le pagó su viaje a Dubái, ciudad donde recibió el 2023, y realizó un ‘room tour’ de su habitación en el hotel donde se está hospedando para evidenciar que no tiene algún acompañante, por el momento.

“Este video es para mi queridísimo Samu y también para sus ‘ratujas’... Aquí está mi habitación... Sola, sola, sola... Aquí no hay nadie, este es mi sitio”, se le escucha decir a la chica reality mientras muestra su cama en el clip publicado en la cuenta de TikTok de “Instarándula”.

“A ver, vamos a ver detrás de las cortinas a ver si hay alguien, no hay. Ahí están mis cosas... Vamos a levantar la plancha a ver si hay alguien, no hay nadie. Detrás de televisor tampoco... !NO HAY NADIE!”, agrega la también modelo cuando termina el recorrido.