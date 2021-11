Samuel Suárez volvió a arremeter contra Rosángela Espinoza luego de la fuerte transmisión en vivo que realizó en Instagram, donde aseguró que estaba vetada de América Televisión y afiló todos sus dardos contra su ex casa televisora.

En las imágenes, la ‘chica selfie’ asegura que le propuso a la producción de En Boca de Todos realizar un desfile de Halloween a favor de los perritos de la calle que buscan ser adoptados, pero la rechazaron. “Estoy vetada del canal 4, estoy vetada, ya no puedo ir a ningún programa de América Televisión. Me apena muchísimo que sucedan estas cosas cuando yo no me he portada mal. Lloré ese día, me da pena que los perritos no tengan esa oportunidad, no se puso porque estoy vetada... ¿pueden creerlo?”, dijo muy indignada.

Finalmente, aprovechó para lanzar un misil contra su antigua casa televisora, cuando era parte de Esto es Guerra. “¿Qué he hecho para que me veten? O tienen miedo de que yo diga la verdad...”, agregó.

Al respecto, Samuel Suárez increpó a Rosángela Espinoza y le dijo que ella sabe muy bien qué hizo para ser vetada del canal. “Esto me da un poco de gracia porque Rosángela, tú sabes bien lo que has hecho para estar vetada... dejar entrever, a través de tu mami a quien le tengo una estima enorme, que Peter Fajardo y Elías... que hay una plata que no está... de 10 mil y algo de un premio...”, acotó el creador de Instarándula.

Finalmente, aseguró que se enteró que Rous hasta se peleó con un directivo que está ‘más arriba’ que Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra. “Rosángela no sé, yo creo que eso de decir qué hice, qué culpa tengo, por qué me vetaron... hay gente que por menos han sido vetados... o sea...”, indicó el popular Samu.

