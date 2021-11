Rosángela Espinoza remeció la farándula local tras realizar un fuerte en vivo a través de Instagram, donde aclaró que nunca firmó un contrato con Telemundo en Las Vegas y por si fuera poco, arremetió contra su ex casa televisora, América Televisión. Samuel Suárez no pudo ser ajeno al tema y aprovechó para referirse a su trabajo en redes sociales, fuera de la pantalla chica.

“No me importa regresar a Perú... eso que me dicen que no me pelee, que los contactos... ajjj. Yo no voy a callar, me da asco más bien escuchar eso... ‘no lo hagas porque quizá mañana no vas a poder entrar a trabajar a ningún lugar, no te conviene, no lo hagas porque te peleas con uno y te cierran las puertas’.... si ustedes pensaban que Magaly es sincera, se equivocan, por eso yo no le lamo los pies a nadie, no soy chupamedia para aguantar tantos años ¿o tal vez hay cosas que hacen que jamás sabrían... y no lo van a saber porque entre ellos se cubren”, dijo la chica selfie.

Al respecto, el popular Samu le dio la razón y aseguró que en el rubro siempre hay personas que les advierten que si critican a cierto personaje, los bloquean de la televisión.

“Yo cuando empecé a trabajar en Instarándula, practicamente dije no me importa trabajar en la televisión, no me importa que me llamen de ninguno de los canales. Yo estoy feliz aquí porque si tengo que callarme, hacer la patería o de chupamedia para poder postular algún día a la tele, prefiero que no, gracias. Por eso acá estamos trabajando tranquilo y limpio”, dijo el creador de Instarándula en sus historias.

Sin embargo, le advirtió a Rosángela Espinoza que debe tener cuidado cuando se refiere que ‘entre canales se tapan’. “Eso es completamente falso y tienes que tener mucho cuidado. A los del 9 no les importa lo que piense el 4 o el 2. Cada uno obra independientemente en su propio canal”, aseguró.

