Rosángela Espinoza pasó sola San Valentín [VIDEO y FOTOS]

La ‘guerrera’ Rosángela Espinoza espera que aparezca un hombre que sume en su vida, ya que pasó sola el ‘Día de los enamorados’.



“Lo recibí sola y espero que llegue la persona indicada. No quiero volver a tropezar, no quiero más sapos en mi vida. Espero que aparezca un hombre de verdad, alguien con quien compartir los malos y buenos momentos, un chico que me sume”, dijo Rosángela Espinoza.



Sobre el piropo que le dio Diego Chávarri, precisó que la sorprendió.

“No me lo esperaba. Se nota que Diego es un chico romántico, un caballero, y me encantan los detallistas”, indicó la ‘Chica de los selfies’.

Rosángela Espinoza contenta con su regreso a Esto es Guerra y no quiere ver ni en pintura a Yahaira Plasencia