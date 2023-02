NO OCULTÓ SU FASTIDIO. Rosángela Espinoza se enlazó este jueves 9 de febrero con el programa “América Hoy” para que brinde detalles del viaje que viene realizando por Dubai, desde hace más de un mes, pero todo terminó de la manera menos esperada.

La exchica reality se mostró alterada y aprovechó la oportunidad para ‘cuadrar’ a Brunella Horna porque días atrás pidió que no la comparen con la popular ‘chica selfie’.

Enlace en vivo con Rosángela Espinoza

“Rosángela. Estamos alborotados, dónde estás ponnos en contextos”, dijo en un inicio Janet Barboza, y Rosángela respondió: “Ahorita son las 7 p.m. y estoy en un barco. Es un hotel flotante”.

Y tras ello, Brunella intervino para pedirle a la modelo que cuente cómo es estar en un hotel flotante; no obstante, Rosángela le aclaró que primero debía disculparse. “Hola Brunella, contigo quería hablar. Antes de contarte, Brunella más bien quiero las disculpas del casos, porque vi que te expresaste de una manera muy desubicada”, dijo Rosángela en un tono serio.

“Disculpas de qué… Qué pasó. Qué fue lo que te molestó”, respondió inmediatamente la popular ‘Bubu’ con el rostro desencajado. “Dijiste que no te comparen, yo no entiendo por qué dices eso, creo que fue porque en mi caso que yo no trabajo, eso dijiste”, volvió a reclamar la exintegrante de EEG.

Le recordó de Renzo Costo

Pero no todo quedó ahí, pues Rosángela le recordó a Brunella que en su momento, cuando era pareja de Renzo Costa, él le pagó los viajes que realizaron fueron del país. “Creo que lo dijiste porque yo no trabajo, nosotros sabemos que los viajes que hiciste con Renzo Costa no fueron pagados por ti. No hay nada de malo en reconocer eso”, puntualizó.

Ante esta situación, Brunella le aclaró a la popular ‘Rous’ que eso era algo del pasado. “Definitivamente, Renzo fue mi pareja de cuatro años, ahora estoy casada y si quieres hablar del pasado, creo que no te conviene , respondió tajantemente la joven empresario.

Al notar que la situación se iba saliendo de control, Janet Barboza intervino para hacerle la siguiente aclaración: “Rosángela querida, en este programa jamás pondremos en duda la honorabilidad de una mujer. Lo que pienso es lo siguiente, eres una mujer soltera que puede hacer con su vida lo que quiere, pero que estés haciendo un viaje sola tanto tiempo, me permito pensar que quizá hay algún galán que te podría estar acompañando, no porque creamos que te esté pagando todo el viaje, lo que sí especulamos es que siendo una mujer tan bella algún galán podría estar engriéndote como te lo mereces”.

