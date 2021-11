SACA LAS GARRAS. Rosángela Espinoza finalmente se pronunció luego del escándalo que se desató cuando publicó una foto en las instalaciones de Telemundo en Las Vegas. Luego de las imágenes, una agencia de publicidad que trabaja para el gigante del entretenimiento mexicano se comunicó con Magaly Tv La Firme y lanzó un comunicado donde aseguran que en la casa televisora ni conocen a la chica selfie.

A través de sus redes sociales, Rous aseguró que ‘no es una mentirosa’. “Con mi imagen y mi trabajo nadie se mete porque yo me esfuerzo cada día para ser mejor en todos los aspectos de mi vida sin hacer daño al resto”, indicó en sus historias.

Asimismo, aseguró que nunca dijo que era imagen o firmó un contrato con Telemundo. “La prensa comenzó a crear cuentos cuando solo fue una foto”. Además, arremetió contra la empresa Graphicka, que lanzó el comunicado.

“Una agencia de publicidad que quiere publicidad gratis en el programa de Magaly dice que mantengo una amistad personal con el productor de la agencia... si solo lo vi ese día, que no mantengo un vínctulo laboral ni contractual, ¿cuándo dije que había firmado un contrato con Telemundo?”, dijo Rosángela Espinoza.

Finalmente, aseguró que no hay un comunicado oficial de Telemundo porque ella nunca aseguró que trabajaba con ellos, solo subió unas fotos en sus instalaciones. “Los representantes me dijeron tómate todas las fotos que deseas y también puedes hacer TikToks. Fueron muy amables conmigo. Finalmente, el señor que me llevó a las instalaciones trabaja en una agencia de publicidad, entonces, saco mis conclusiones que tenía todo planeado para hacerme quedar mal y a su vez promocionarse en el programa de Magaly”, acotó.

