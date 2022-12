Rosángela Espinoza rompió su silencio luego de haber subido a sus historias de Instagram un video donde denuncia que no le permitieron el ingreso a América Televisión para ser parte de su exprograma de competencia, Esto es Guerra. La ‘chica selfie’ se comunicó con Samuel Suárez y explicó por qué decidieron sacarla del reality.

Según su testimonio, cometió una falta al no estar la edición de EEG del lunes 19 de diciembre, porque viajó a Qatar para participar en la final del mundial. “Después del programa del viernes, me fui a Qatar, llegando el domingo para la final, igual informé que no llegaba el lunes pero sí estaría en el canal el martes” , comentó.

En ese sentido, Rosángela Espinoza reconoció su error pero consideró desproporciado que la retiren del programa por ello. “ Yo sé que estoy en falta por no estar el día lunes, lo sé, tal vez me corresponde una sanción económica, pero que no me dejen entrar ya es otra cosa”, dijo la modelo.

Finalmente, aseguró que subió a sus historias de Instagram el preciso momento en el que no la dejan ingresar al canal para que sus seguidores sepan la razón por la que no estuvo en el reality. “Con esto no busco generar conflictos con nadie. Al contrario, quiero mi paz y libertad. Igual siempre estaré agradecida. Cumplí mi sueño de estar en una final de la Copa del Mundo”, concluyó Rous.

Rosángela Espinoza explica por qué la sacaron de EEG

EEG NO PERMITIÓ EL INGRESO DE ROSÁNGELA

Rosángela Espinoza denunció en redes sociales que no se le permitió el ingreso a los estudios de América en Pachacamac para la transmisión de Esto es Guerra. “El subgerente de la productora mandó un correo prohibiendo mi ingreso al canal”, escribió en sus historias de Instagram.

En la publicación de las 5:25 de la tarde del martes se puede apreciar la puerta de los estudios cerrada. La fotografía fue tomada por la propia Rosángela desde su unidad.

Pese a que sabía que ya no podía participar en la final, la chica selfie afirmó que su corazón es rojo. “No estaré en la final; pero estaré siempre en sus corazones”, escribió.

TE PUEDE INTERESAR

Hugo García revela sus razones para decirle adiós a EEG: ¿Qué pasó con el guerrero?

Melissa Paredes chotea a Anthony Aranda por concierto de RBD: “Prefiero ir con mis amigas”

Andrea Aguirre: ¿Quién es la pelirroja que fue presentada por Gino Pesaressi como su pareja?