Rosángela Espinoza quedó eliminada de Esto es Guerra por decisión de sus propios compañeros del reality. La modelo, bastante apenada por la decisión, recogió sus cosas y se retiró del programa. Tras ello, se pronunció en sus redes sociales, donde no lamenta su despido.

A través de su Instagram, la polémica ‘chica selfie’ publicó un video donde aparece junto a una maleta saliendo de los estudios de América Televisión. La modelo luce feliz porque ahora se dedicará a sus proyectos.

“Ahora es mi momento. Ahora me enfocaré más en mis proyectos. El tiempo es muy valioso no lo desperdicies en cosas que no te sumen”, dijo.

Además, señaló que no está triste por la decisión de sus compañeros, pues muchos de ellos le dieron la espalda a puertas de competir con sus pares de Puerto Rico.

“Aquí estoy para los que me están preguntando cómo me siento, primera vez en mi vida que me siento tan bien. Ya finalizó esto y hay que tomarlo de la mejor manera, más madura, ¿llorar? No. Yo ya lo sentía, yo lo sabía”, sostuvo.

La modelo aseguró que se dedicará a sus nuevos emprendimientos y que, con la bendición de Dios, le irá muy bien. Además, Rosángela Espinoza agradeció a sus fans por todo el apoyo en estos cuatro años que estuvo en EEG.

“Para lo que piensan que esto estaba listo, no, no. Ya soy libre, libre soy, ahora sí a enfocarme en mis proyectos, siempre voy a estar agradecida, porque ya son 4 años, y no siempre voy a seguir como guerrera o combatiente. Muchas gracias, mi gente, vamos a estar más en contacto, se vienen muchas cosas más, ahora voy a tener más tiempo para dedicarme a lo mío”, sentenció.

EL MOMENTO EN QUE ROSÁNGELA SE VA DE EEG

Rosángela Espinoza eliminada de EEG