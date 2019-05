Rosángela Espinoza casi es secuestrada durante asalto que sufrió en la Panamericana Sur

Rosángela Espinoza vivió momentos de terror cuando cuatro sujetos armados interceptaron su auto (BMW) para robarle sus pertenencias, al promediar la 1:30 de la madrugada del viernes, en la Panamericana Sur (km 17.5).



Según contó la Rosángela Espinoza a través de su cuenta de Instagram, ella se retiraba de los estudios de América Televisión en Pachacámac hacia Lima junto a su sobrina y en el trayecto le ‘pusieron una trampa en la pista’, que ocasionó que las llantas de su auto se pinchen.



Dice que logró hacer una maniobra para que su vehículo no impacte contra un camión y luego de 4 minutos se acercaron los delincuentes, uno de ellos la obligó a bajar apuntándole con un arma de fuego.



“Les supliqué que no nos hagan daño, que se lleven todo lo que teníamos. Hasta ese momento no había nadie alrededor que nos auxilie”, comentó Rosángela Espinoza.

Uno de los malhechores también rompió las lunas de la parte trasera del auto con un bloque de cemento y, luego de algunos minutos, le robaron sus pertenencias.



En la denuncia que Rosángela Espinoza hizo en la comisaría de San Juan de Miraflores, dejó sentado que perdió una cámara fotográfica, dos celulares, una computadora, mochila, tarjetas de crédito, documentos y 3 mil soles en efectivo.



INTENTO DE SECUESTRO

En tanto, la mamá de Rosángela Espinoza, Blanca López, agregó en el programa ‘Magaly TV, la firme’ que uno de los delincuentes se dio cuenta de la identidad de su hija, la llevó a un lado de la autopista, le quitó la casaca y comenzó ‘hacerle tocamientos indebidos’ y que su hija estaba ‘sedada’.



Asimismo, agrega que en ese momento dos delincuentes se le acercaron con intención de ‘llevársela’ y ella ‘corrió, saltó el muro (que separa la pista)’ para evitar ser ‘secuestrada’.



“Quiero agradecer por sus muestras de cariño y preocupación. En estos momentos estoy tranquila. A pesar de ello no paro de recordar y llorar, todo fue traumático. Estuve al borde de la muerte en dos oportunidades junto a mi sobrina”, agregó ‘Rous’ en Instagram .