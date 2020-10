Por: Lady Gamarra

La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza, contó que ya no está conviviendo con su novio Víctor Hugo, pero la relación de pareja ‘marcha viento en popa’, pues aún sueña con casarse y formar una familia con el empresario, con quien tiene dos años y medio de relación.

“Ahora estoy viviendo con mi mamá, me mudé y estoy compartiendo con mi familia, pues es un sueño que siempre tuve”, sostuvo la ‘guerrera’.

Hasta el año pasado estuviste conviviendo con tu novio. ¿Todo está bien con él?

Sí. Todo está excelente y muy bien, pero siento que fue muy rápido (la convivencia) y ahora que nos conocemos cada uno ha tomado su espacio. Tenemos dos años y medio, y es una relación formal.

¿Hay planes de matrimonio?

No. No tengo anillo, ahora no pienso en eso (matrimonio), mi presente es terminar mi carrera universitaria.

En alguna oportunidad me comentaste que soñabas con ser mamá. ¿Te gustaría encargar un bebé antes del matrimonio?

Mi sueño es casarme y tener una familia, pero eso se lo dejo a Dios porque puedo decir que lo quiero con Víctor Hugo, porque es el hombre con quien estoy ahorita, pero no se sabe lo que pueda pasar mañana. Disfruto el presente y el futuro es incierto. Además, primero tiene que ser la pedida de mano y luego el matrimonio.

Mañana es la final de ‘Divas’ en ‘Esto es guerra’, ¿te sientes en desventaja frente a Paloma Fiuza y ‘Chabelita’?

No soy bailarina profesional, pero daré todo de mí en la competencia para poder ganar. No me siento en desventaja.