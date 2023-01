¡NUEVO ROSTRO! América Hoy regresó a las pantallas y anunció que una nueva figura se sumaría a su equipo para ser un total de 6 conductores en el espacio.

LEE TAMBIÉN: Richard Acuña y el tierno mensaje a Brunella Horna por el estreno de América Hoy

A través de un video se lanzaron vistas sobre quién sería la “colaboradora” del magazine matutino. “Desde Medio Oriente una verdadera bomba (...) Ellos no serán 5, no serán 4 ¿ellos serán 6?”, dice la voz en off.

Se trataría de Rosángela Espinoza, ya que su voz se escucha en una parte del video promocional. Aunque, han evitado confirmar la identidad de la nueva integrante del equipo.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre la nueva conductora?

Ethel Pozo explicó que luego que Christian Domínguez y Edson Dávila firmaron como co-conductores, dejaron vacante el puesto de colaborador quedó libre y por eso una una persona se sumaría.

Por su parte, Janet Barboza consideró que ya eran muchos. “Cinco creo que yo estamos completos, pero el productor es el que manda y nos dice que seremos seis, no estoy de acuerdo porque creo que son multitud”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo Cuba y Ale Venturo ya se convirtieron en padres tras largas horas en la clínica, revela usuaria

Sebastián Lizarzaburu se convirtió en el nuevo Mr. Lima 2023: “Esto es un sueño hecho realidad”

¿Qué relación existe entre Eva Ayllón y Natalia Málaga?: Adriana Quevedo lo reveló