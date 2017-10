Rosángela Espinoza deja a todos en shock con notas en la universidad [FOTOS]

Rosángela Espinoza sorprende nuevamente. La chica selfie no solo sorprendió con un mensaje en donde anuncia su distanciamiento de la TV - y aprovechó de presentar a su sobrina-, sino que ahora quiere demostrar su talento para los números.

A través de sus redes sociales, Rosángela Espinoza reveló sus logros académicos en la universidad. La chica selfie comentó que pasó dos de los cursos de números que para muchos estudiantes son un dolor de cabeza: Contabilidad y Economía.

"Pasé Contabilidad y Estadística", escribió en su cuenta Instagram. Rosángela Espinoza ya había contado que ella estudia Marketing en una reconocida universidad. Muchos de sus seguidores felicitaron a la chica selfie por el logro académico.

Rosángela Espinoza suele compartir videos y fotos en su Instagram Stories durante sus clases en la universidad. Además, la modelo también está estudiando inglés como parte de los requerimientos de la casa de estudios a la que pertenece.

Rosángela Espinoza quiere dar vuelta a la página después del lamentable enfrentamiento que tuvo con Yahaira Plasencia en Esto Es Guerra. La chica selfie se reunió con la productora general Mariana Ramírez del Villar en donde se habría decidido que no retornara al reality.

Por ese motivo, Rosángela Espinoza decidió dedicarse a nuevos proyectos. Se especula que la chica selfie viajará al extranjero para participar en un concurso de bachata. Otros, señalan que la modelo retornará a Reyes del Show.

Quien no está más al lado de Rosángela Espinoza es Antonio Tafur. La 'beba zen' comentó que ya no es amigo de la chica selfie y que ella lo rechazó en más de una oportunidad, algo que no entiende.

"Me afecta a mí emocionalmente porque Rosángela ha sido una gran amiga mía. Ella sabe muy bien por todos los momentos que hemos pasado. Me duele mucho porque sí la consideré mi amiga. La quise mucho", reveló Antonio Tafur antes de romper a llorar.

