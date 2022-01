Rosángela Espinoza se presentó este miércoles en el set de Amor y Fuego y reveló detalles de su abrupto paso por Esto es Guerra, reality del que la sacaron hace unos meses. La ‘chica selfie’ fue consultada sobre la supuesta relación entre el productor del programa, Peter Fajardo, y el tiktoker Elías Montalvo.

“Esas cosas de verdad que no quiero comentar, no lo sé... lo único que he visto es que hay mucha confianza entre los dos, yo ni idea de que tenía algo con peter”, comentó la modelo y empresaria para el espacio de Willax Televisión.

En ese sentido, negó que los haya visto besándose o en otras actitudes cariñosas. “No me consta, no tengo pruebas ni nada”, acotó Rosángela Espinoza.

Sin embargo, al ser consultada sobre si los chicos reality comentaban el supuesto romance, la modelo asintió. “Todos lo comentaban pero esos temas a mí no me corresponden. Yo hoy estoy tranquila con mis nuevos proyectos, esforzándome cada día, quiero crecer en todos los aspectos de mi vida, ya sea en lo profesional o en lo personal”, concluyó.

Rous aseguró que no sabe si Elías Montalvo y Peter Fajardo mantienen una relación sentimental, pero aseguró que todos los guerreros comentaban el tema.

