Rosángela Espinoza presenta a su sobrina de 19 años y manda indirecta a Esto es Guerra [VIDEO y FOTOS]

La modelo Rosángela Espinoza presentó a su sobrina en Instagram y aprovechó para mandar una indirecta al programa Esto es Guerra. En el mensaje que escribió en la mencionada red social, La Chica Selfie, asegura que pasará tiempo fuera de la televisión.



Rosángela Espinoza afirma que su sobrina Blanca Valle será la única que dará información sobre su trabajo. "Estoy trabajando tranquila, alejada de la televisión quiero experimentar otros espacios", indica la modelo.



En su mensaje de despedida, Rosángela Espinoza mandó una indirecta sobre el programa Esto es Guerra. "No quiero perder mi tiempo en cosas que realmente no me suman. Y hacer lo que realmente me gusta y con mucho amor para todos ustedes", escribió La Chica Selfie.



La sobrina de Rosángela Espinoza tiene 19 años. Al parecer, la joven administra las redes sociales de la modelo y habría logrado que sus seguidores se eleven a un millón. "Felicidades @rosangelaeslo ya 1 MILLÓN DE SEGUIDORES EN INSTAGRAM y vamos por más", escribió Blanca Valle en la mencionada red social.



La joven considera a Rosángela Espinoza como una madre. El día del cumpleaños de la modelo, su sobrina le escribió un sentido mensaje. "Gracias por estar ahí conmigo y apoyarme ya un año viviendo juntas y ha sido el mejor año, tenemos nuestras peleas jajajajaja pero soy muy sensible 😆.Siempre estaré agradecida contigo, aprendo todos los días. GRACIAS POR SER MI TÍA Y BUENO A LA VEZ MI MAMÁ", escribió Blanca Valle en Instagram.

La única persona que se encarga de enviar información sobre mi trabajo es mi sobrina @blan3098 y de la mano con un profesional de cuentas para influencer. Estoy trabajando tranquila, alejada de la televisión quiero experimentar otros espacios y no perder mi tiempo en cosas que realmente no me suman. Y hacer lo que realmente me gusta y con mucho amor para todos ustedes.

Rose ❤ Una publicación compartida de Blanca Valle (@blan3098) el 11 de Ago de 2017 a la(s) 4:35 PDT

Feliz Cumpleaños MI ROUS 😂... SABES QUE TE QUIERO MUCHO ,gracias por estar ahí conmigo y apoyarme ya un año viviendo juntas y ha sido el mejor año tenemos nuestras peleas jajajajaja pero soy muy sensible 😆 pero bueno desearte lo mejor junto a mi TOMMY.Siempre estaré agradecida contigo aprendo todos los días GRACIAS POR SER MI TÍA Y BUENO A LA VEZ MI MAMÁ❤😍 TE MANDAMOS BESOS TOMMY Y YO 😂❤😘😘🐺🐶@rosangelaeslo

Ya está disponible mi canal de YouTube nuevamente, suscríbete en el link de mi biografía 👆🏻. Subiré videos de todos los ensayos que tuve en el programa "Gran Show" , , ya voy a cumplir un año cuando gane 🏆. Me encanta bailar, y les cuento que me anime para ser YouTuber y les enseñaré algunos pasitos de baile 💁🏻.