INDIGNADA. Así se mostró la mamá de Rosangela Espinoza con Samuel Suárez, luego que el creador de Instarándula asegurara, hace unos días, que la ‘chica selfie’ pagaba por publicidad en sus redes sociales, específicamente en Instagram.

A través de sus historias, el popular Samu mostró el mensaje que le envió la señora Blanca. “Ayer me escribió al privado muy molesta por unas declaciones mías y yo les voy a explicar el contexto porque quiero aclarar esto”, dijo el periodista de espectáculos.

“Qué es lo que pasa. Mi hija jamás pagaría para tener seguidores, por qué tanta envidia, madad, saca los logros que tiene, es profesional, emprendedora, ya estamos a puertas de inaugurar un local. La verdad se me cayó y afirma que lo dice con pruebas, por qué hace daño...”, le escribió la mamá de Rosángela.

SAMU LE CONTESTA A LA MAMÁ DE ROSÁNGELA

Samuel Suárez no se quedó callado y aseguró que desde que lanzó Instarándula, es responsable de todo el contenido que publica su cuenta. Es así que aseguró que en ningún momento dijo que la modelo esté comprando seguidores.

“Lo que he dicho es que Rosángela está invirtiendo en publicidad por Instagram para promocionar y para captar seguidores, que es algo muy diferente a comprar bots o comprar cuentas falsas como muchos lo hacen. Yo no he puesto en discusión que los cuatro millones de seguidores que tiene Rosángela en Instagram sean verdaderos o falsos, porque no lo sé, no tengo pruebas”, indicó Samu.

Asimismo, aseguró que conoce a muchos artistas que invierten fuertes cantidades de dinero para ‘inflar’ sus cuentas con cuentas falsas. “Pagan 500 dólares a esas cuentas bots porque mientras más grande sea la cuenta, más van a cobrarle a la marca, es un robo”, dijo aclarando que no se refería a la chica selfie.

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo Cuba es captado ‘chapando’ con una jovencita en parrillada en su depa

Carlos Álvarez: ‘El pituco de Lima en Moquegua’ pide rectificación por parodia y le envía carta notarial

Melissa Paredes y Janet Barboza ya no son amigas en Instagram: Giselo lo puso en evidencia y se burló