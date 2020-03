De mal en peor. Rosángela Espinoza fue suspendida de Esto es Guerra. Durante el reality, la popular ‘Chica Selfie’ tuvo que participar en un reto que ponía en riesgo su salud tras ser operada de la vista. Al no poder realizar bien esta dinámica la producción le restó puntos a su equipo. En en ese momento que la modelo estalló contra la producción y Peter Fajardo, productor del espacio televisivo. La respuesta del equipo televisivo fue la suspensión inmediata de la joven. Al respecto, Espinoza grabó sus descargos en stories de Instagram y utilizó esta canal para mandarle un mensaje a la conductora de EEG, Jazmín Pinedo.

“De verdad qué falta de consideración, saben que yo estoy operada de la vista y me hacen esto. Gracias, Peter Fajardo”, dijo Rosángela Espinoza en el reality Esto Es Guerra tras el reto en el que se le pedía cubrirse la cara con talco. La respuesta de la producción no se hizo esperar: “100 puntos menos para los combatientes y Rosángela queda suspendida”, dijo Mister G. Horas más tarde, la popular ‘Chica Selfie’ decidió publicar sus descargos a través de stories de Instagram.

Rosángela Espinoza se ve visiblemente afectada en las stories de Instagram. La modelo se quiebra y llora por recibir una suspensión que considera injusta. “Ya creo que es mucho, no me estoy sintiendo bien, suspendida mintiendo, así con las cosas”, dice en el primer storie que publicó sobre el tema. La ‘Chica Selfie’ continúa y aprovecha para enviarle un mensaje a Jazmín Pinedo con quien tuvo un enfrentamiento días antes de su suspensión: “Otras personas no piden disculpas (...) claro, yo sí, yo sí suspendida injustamente, lo dejo al criterio del público, saben que pasa”.

En otra de las stories sólo se le observa llorando tras su suspensión. Rosángela Espinoza también cuenta que la medida le parece injusta por todos los esfuerzos que hace en el espacio televisivo. “Ayer me quedé hasta casi la 1 de la mañana ensayando con las chicas para dar buen espectáculo y miran lo que hacen. No entiendo, me parece totalmente injusto”, finaliza la modelo en su cuenta de Instagram.

En otras stories ya se le ve más calmada, la modelo afirma que tiene los ojos hinchados, pero que tiene que ser fuerte y voltear la página. Los seguidores de la modelo consideran que la suspensión es injusta y creen que Jazmín Pinedo habría influenciado en esta decisión tras su pelea con Rosángela Espinoza.

Además, la modelo publicó una foto en Instagram donde ser observa las riesgosas maniobras a las que se expone para poder dar un gran espectáculo en Esto es Guerra. “El que no arriesga no gana. Anoche nos quedamos hasta tarde ensayando para que hoy ustedes puedan disfrutar del lindo espectáculo que se presentó en Divas .Por otro lado no estoy de acuerdo con mi suspensión, hay cosas que ya no estoy entendiendo. Recuerden que prometí en dar más del 100 % pero no solo depende de mi”, escribe Rosángela Espinoza en la mencionada red social.

POLÉMICA CON JAZMÍN PINEDO

‘Esto es Guerra’ se convirtió el pasado martes en un campo de enfrentamientos luego de que Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza protagonizaran una tensa discusión. La Chinita explicó lo sucedido y lanzó una advertencia. Jazmín Pinedo reconoció que ‘tiene un carácter especial’ y que no va a permitir que nadie le falte el respeto ni pisotee en el reality en el que lleva un mes como conductora.

Esto es Guerra: Jazmín Pinedo no pasa a Rosángela Espinoza y la cuadra en pleno programa en vivo Los que no tomaron de buena forma el comportamiento de Jazmín Pinedo fueron los usuarios de Twitter que convirtieron rápidamente en Tendencia número 1 el hashtag ‘#FueraJazmínDeEEG’. Entre los principales comentarios, los tuiteros indicaban que Jazmín Pinedo tenía una actitud muy ‘soberbia’ e incluso recordaron el incidente que protagonizó con Johanna San Miguel, hace años. “¿Empezó la guerra?” , escribió Rodrigo González en su cuenta de Instagram publicando las tendencias de Twitter en las que la popular ‘chinita’ no salía beneficiada.