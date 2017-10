Rosángela Espinoza para el mundo. La modelo autoproclamada 'chica selfie' es la protagonista de un informe de la versión web del diario The Sun. Bajo el título: "Perú califica para la Copa del Mundo y despampanante modelo celebra con picante sesión de fotos para sus fans", el medio inglés presenta algunas fotografías de la joven.

Así es. Tal y como se lee en la página web The Sun, Rosángela Espinoza es considera como una de las 'más glamorosas estrellas de América Latina y es una de los 'hits' en un reality de TV', refiriéndose a Esto Es Guerra.Rosangela Espinoza is known as one of the most glamorous stars in South America, and she is a hit on the country's reality TV shows too.

Sin embargo, parece que el medio no se ha dado por enterado del lamentable enfrentamiento de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia en vivo en Esto Es Guerra. Según la producción del programa, ambas fueron expulsadas con aprobación de América Televisión.

En una reciente entrevista con Trome, la productora de Esto Es Guerra Mariana Ramírez del Villar, comentó que apenas llegue a Perú (está en Sudáfrica) se reunirá con Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia pues tiene contrato con ambas hasta diciembre.

"Recién cuando regrese, en unos días, me reuniré con cada una de las implicadas para decidir acciones más concretas (...) Yo debo escucharlas para decidir y solo lo sabré después que converse con ellas", comentó la productora de Esto Es Guerra.

Trascendió que Rosángela Espinoza entabló una denuncia contra Yahaira Plasencia. Según el parte policial, la chica selfie argumentó daños y perjuicios en su contra y exige una indemnización por lo causado. Sin embargo, en la columna de opinión de Meche Barrios , se especuló que tal vez la modelo retiró los cargos en contra de la salsera por dinero. ¿Será cierto?

En la página The Sun, se hace un recuento de todas las veces que Rosángela Espinoza alentó a la selección peruana y compartió alguna de sus sexys fotografías en redes sociales. Muchas de las imágenes son recientes, previas al Perú vs. Colombia.

"La modelo insiste en que sus fotos muestran apoyo par el equipo peruano y que ella es una creyente firme del poder de los fans. Ella dijo: 'Soy la pieza clave de la selección, el apoyo y también creo que la motivación'" - ("The model insists her photos show her support for the team and she is a firm believer in the power of fans. She said: "I am the key piece of the selection, the support and I also believe the motivation"), se lee en The Sun sobre Rosángela Espinoza.

