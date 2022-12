César Vásquez, actor y conductor del podcast “Re fresh”, utilizó su espacio para contar su desagradable experiencia al conocer a Rosángela Espinoza, donde ‘La Chica Selfie’ no quedó bien parada.

Según señaló el joven artista, él fue invitado a “Esto es guerra” para participar en una secuencia de TikToks, donde tuvo que competir con ‘Zumba’. En dicha competencia, el actor logró ganar y Rosángela le reprochó su voto porque sus fans la criticaron en redes sociales al haber votado por él.

“Yo no he tenido una buena experiencia con ella (con Rosángela Espinoza). Cuando yo estaba en ‘Esto es guerra’ por una secuencia que había de TikToks, la gente tenía que votar por ‘Zumba’ o por mí y entonces todos comenzaron a votar y Rosángela votó por mí. Al final yo gano y boto a Zumba de EEG”, contó César Vásquez para el espacio “Re fresh”.

“Al día siguiente viene Rosángela y me dice ‘¿tú eres César no? El que voté ayer para que ganara’ y yo le dije que gracias por haber votado por mí y ella respondió: ‘no sabes todo el hate (odio) que he recibido por ti en redes, solo por votarte’ y así se fue”, siguió relatando el tiktoker.

Antes este testimonio, la bailarina Fabianne Hayashida —también conductora del podcast “Re fresh”—recalcó que Rosángela Espinoza es “desatinada”.

“Ella es muy desatinada porque si se dan cuenta, siempre hay grupitos (en EEG) y ella siempre está sola” , comentó la exintegrante de “Combate”.

Rosángela Espinoza regaló ropa por Navidad

Rosángela Espinoza hizo un acto de caridad por Navidad. ‘La chica selfie’ compartió un video en redes sociales, donde se evidenció que regaló distintas prendas de su marca de ropa a personas de bajos recursos.

Según se pudo ver en el clip, la exintegrante de “Esto es guerra” estuvo manejando su auto por las calles de Lima y repartió ropa a niños y mujeres.

“Regalaré ropa nueva en esta Navidad. Conjunto de niños, niñas y también para las mamitas” , escribió Rosángela como descripción de su video de Instagram.

