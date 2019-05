Rosángela Espinoza fue víctima de robo y tocamientos indebidos en la Panamericana Sur 

Rosángela Espinoza sufrió un asalto y fue víctima de tocamientos indebidos por parte de cuatro delincuentes que la encañonaron, atacaron y le rompieron las lunas de su auto, en presencia de su sobrina, en la Panamericana Sur.

A través de su cuenta de Instagram, Rosángela Espinoza contó la pesadilla que vivió-y que ya había sido contada por Ricardo Rondón en 'En Boca de Todos'-cuando fue víctima del asalto.



"Primero, quiero agradecerles por sus muestras de cariño y preocupación. En este momento, estoy tranquila. A pesar de ello, no paro de recordar y llorar, todo fue traumático. Estuve al borde la muerte en dos oportunidades junto a mi sobrina", inició su relato Rosángela Espinoza en su Instagram Stories.



Rosángela Espinoza explicó que se dirigía a su casa tras estar en Esto es Guerra, pues el set del reality queda en Pachacámac, pero los delincuentes le pusieron una "trampa en la pista".



"(Esto) ocasionó la ruptura de la llanta justo en plena lluvia. Casi choco a un camión. Tuve que hacer una maniobra para evitar el impacto", indicó Rosángela Espinoza.



Rosángela Espinoza contó que, pese a que llamó al 105, no tuvo éxito de comunicarse con alguien que la ayude, por lo que le mandó su ubicación a su enamorado para que la auxilie, sin embargo, los ladrones se acercaron a su auto.



"Vi que se acercaban cuatro encapuchados, ya se imaginan lo que pude pensar en ese momento, la vida de mi sobrina y la mía. Me apuntaron con un arma", agregó Rosángela Espinoza.



Rosángela Espinoza sostuvo que les rogó a los ladrones que se llevaran todo lo que quisieran, pero que no les hicieran daño. "Hasta ese momento no había nadie alrededor que nos auxilie. Mi sobrina se quedó en el auto y yo pude escapar para pedir ayuda", mencionó 'Rous'.



Rosángela Espinoza también posteó fotos en su Instagram Stories sobre el asalto: en la comisaría y cómo terminó su auto tras el violento asalto.



"Gracias, amigos, por preocuparse por mí para los que escribieron. Los tengo presente", finalizó Rosángela Espinoza.