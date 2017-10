Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza dejaron a todos con la boca abierta. No solo a los miles de televidentes que miraron como las ex guerreras se daban a golpes en vivo, sus compañeros de set también quedaron sorprendidos con sus acciones.

Nadie se esperaba la reacción de Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza, que convirtieron un juego en una pelea de callejón. Sus compañeros, los conductores y hasta la mascota de los leones se quedaron estupefactos con la situación que presenciaban.

Afortunadamente, hubo un guerrero que pudo reaccionar a tiempo y corrió a separar a Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia, justo a tiempo. Gracias a su reacción, las ex guerreras no llegaron a darse más golpes y patadas.

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia se van a la manos en Esto es Guerra

Se trata de Mario Irivarren. Él fue el único en todo el set que pudo reaccionar a tiempo y correr a separar a Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia. Ni siquiera el árbitro pudo llegar a tiempo.

Gracias a la rápida reacción de Mario Irivarren, la pelea entre Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia no llegó a mayores (si golpes, patadas e insultos no se consideran mayores). No hay duda de que, de no haber sido separadas, las ex guerreras se daban con todo en televisión nacional.

La reacción de Mario Irivarren fue replicada por algunos miembros del set, quienes se acercaron a separar a Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia. Lamentablemente, ni todo el esfuerzo pudo evitar que las ex guerreras avergonzaran al programa a nivel nacional.

Como se sabe, Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza han sido eliminadas del programa. América Televisión también envió un comunicado oficial que ratificaba la separación definitiva de la modelo y la cantante del canal.

