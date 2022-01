Rosángela y Asaf ningunean a Karen Dejo tras ser relacionados y pasar el fin de semana juntos

QUÉ FUERTEEEE. Samuel Suárez destapó este miércoles un escándalo que viene remeciendo a la farándula peruana. Y es que luego de soltar el rumor sobre un presunto acercamiento entre Rosángela Espinoza y Asaf, quien habría salido con Karen Dejo, la chica selfie negó que tuviera amistad con la ‘Sabrosura’.

Todo empezó cuando el popular Samu mostró imágenes de Rous y el ex participante de ‘Guerreros Puerto Rico’ pasando un tranquilo fin de semana en Piura. El periodista de espectáculos se mostró sorprendido por el acercamiento, aunque no se atrevió a confirmar un romance.

“Es un chico reality extranjero quien ha tenido un corto romance con Karen Dejo, que es amiga de Rosángela, porque así me digan que no son amigas, yo he presenciado su amistad de cerquita. Yo creo que Rosángela tiene códigos, además el viaje fue con Antonio Tafur”, acotó Samuel Suárez.

El creador de Instarándula también comentó que veía a la supuesta parejita ‘tranquilaza’ y que Asaf hizo un en vivo antes de viajar, donde dejó entrever que estaría en saliditas con Rous. “Quién sabe, la vida es incierta y nadie sabe”, dijo el puertoriqueño sobre ser pareja con la ‘chica selfie’. Asimismo, le dedicó una canción con la letra ‘me gusta todo de ti’.

ROSÁNGELA SE PRONUNCIA

Tras ver la información, Rosángela Espinoza no se quedó de brazos cruzados y se comunicó con Samu para aclarar que Asaf nunca estuvo con Karen Dejo y que ella nunca fue su íntima amiga, como lo había supuesto el periodista.

“Samu, creo que te equivodas. Karen no tuvo una relación amorosa con Asaf que yo sepa. Además, Karen no es mi íntima y ‘bestfriend’. Por último, a Asaf recién lo conozco y me cae súper bien”, aclaró la modelo.

ASAF SE PRONUNCIA

Por su parte, el puertoriqueño se mostró sorprendido al recién enterarse que tuvo una relación. “Me muero, jeje, creo que Asaf no escuchó bien lo que dije ‘corto romance’, que no es lo mismo que una relación. Ahora no va negar que tuvo salidas con Karen en Puerto Rico y Miami”, dijo Samu.

Rous negó que Karen Dejo sea su íntima amiga y Asaf aseguró que nunca tuvo una relación con ella.

