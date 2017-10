La fuerte pelea que sostuvieron Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza fue material para muchos comentarios en las redes sociales. Los fans de Esto es Guerra, espacio donde ambas se agredieron, no tardaron en formularse algunas interrogantes luego de analizar los videos de la ‘bronca’.



Una de las preguntas tuvo como punto las palabras que Rosángela Espinoza gritó a Yahaira Plasencia al ser separadas. Esto ocurrió, como se vio en Esto es Guerra, cuando Mario Irivarren trataba de sofocar los ánimos de la 'Chica selfie'.



Ahí se puede ver que Rosángela Espinoza brama algo que, debido a las reacciones y gritos de sorpresa que la situación generó en el público, no se llega a entender. ¿Acaso ella insultó a Yahaira Plasencia? Para algunos usuarios de las rede sociales, la respuestas es un rotundo sí.



BRONCA

Las disculpas ofrecidas por Rosángela Espinoza, a través de Instagram, también fue otra cosa muy comentada por la audiencia. Algunos no tardaron en 'acribillarla' con críticas, mientras que otros se solidarizaron con la modelo.

Como muchos habrán visto, Rosángela Espinoza colgó una foto suya excusándose por lo ocurrido con Yahaira Plasencia. “Quiero pedir disculpas por lo sucedido, estaba tranquila trabajando, compitiendo. Toda acción tiene una reacción. Esta foto me la tomé antes de ir al programa sin pensar lo que se venía. Los quiero mucho”, expresó la expareja de Carloncho.



Hay que mencionar que la producción de Esto es Guerra determinó la expulsión de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia del reality de competencia.