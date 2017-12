Rosángela Espinoza: "Yahaira Plasencia me quiso reventar la cara" [VIDEO]

Rosángela Espinoza reiteró que continúa la denuncia que interpuso en contra de Yahaira Plasencia por agresión física, y reveló que la salsera tenía la intención de ‘reventarle la cara’, tras la patada y tortazo que le tiró en el set de ‘Esto es guerra’.

“Cuando alguien me falta o me toca me voy hasta las últimas consecuencias. Soy de las que no para hasta que la otra personas tenga su castigo”, precisó Rosángela Espinoza.

¿Yahaira te fracturó la nariz a raíz del golpe?

Sí, pero quiero cerrar el año hablando de cosas positivas. La justicia llegará en algún momento.

¿Es verdad que tenía la intención de reventarte la cara?

Sí. Después del golpe, del tortazo y de la patada, ella ( Yahaira Plasencia) quería seguir agrediéndome. Empujó a los conductores (de ‘Esto es guerra’), se fue al otro lado (camerino) a querer pegarme, tengo una grabación donde dice que me quería reventar la cara.

De otro lado, Rosángela Espinoza reveló que la salsera Yahaira Plasencia ya la había agredido antes del enfrentamiento que tuvieron en ‘Esto es guerra’.

“La primera vez que me levantó la mano fue en camerinos y se grabó todo, absolutamente todo. Era una discusión con un compañero en el programa y ella se metió, y levantó la voz a una maquilladora. La trató súper mal y yo por defenderla, me gané un empujón contra la pared y el espejo”, declaró Rosángela Espinoza en ‘Espectáculos’, añadiendo que la salsera Yahaira Plasencia pidió que borren las imágenes.

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia

Asimismo, la modelo Rosángela Espinoza hizo un enlace microondas con el programa ‘En boca de todos’, donde calificó de ‘payaso’ a su expareja ‘Carloncho’. Esto surgió a raíz que la ‘Carlota’ le comentó que el locutor de radio había sido elegido como imagen de calendario del mes de febrero. “¿Qué me parece? Bueno, es que febrero es el mes de los payasos. Él me contó que quería ser el Augusto Ferrando, me lo dijo el año pasado”, indicó Rosángela Espinoza entre risas.



(L.Gamarra)

