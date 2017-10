Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia: ¿Chicas reality ya se habían golpeado en camerinos?

Nuevos rumores sobre la bronca entre Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza salen a la luz. Después que ambas chicas fueran expulsadas de Esto Es Guerra por agarrarse a golpes durante un juego, las cosas no cesan entre ellas. La chica selfie denunció a la salsera, mostró fotos con arañazos en el brazo e incluso manifestó que estaba cansada que le peguen.

"¿Esto es parte de un juego? No se camufla en un juego para hacer daño. Estoy cansada de que me peguen y hay un límite", escribió Rosángela Espinoza en su cuenta Twitter. Ante esto, muchos usuarios en redes sociales empezaron a sospechar sobre si esta era la primera vez que Yahaira Plasencia y la modelo se habían enfrentado a golpes.

Según cita el diario El Popular, fuentes allegadas a la producción del programa Esto Es Guerra, manifestaron que esta no era la primera vez que ambas se golpean entre sí. El medio refiere que hace un mes, ambas tuvieron un altercado en el camerino y terminaron jalándose el cabello hasta los pasillos. Por ese motivo, ambas recibieron una llamada de atención.

¿Esto es parte d un juego?No se camufla en un juego para hacer daño.Estoy cansada d q me peguen,y hay un límite. pic.twitter.com/xRRp4jU3TI — Rosangela Espinoza (@RosangelaEslo) 7 de octubre de 2017

Ahora, durante el programa 'Espectáculos', Jazmín Pinedo contó una versión bastante similar. Según la conductora, a ella también le habían llegado esa clase de rumores sobre una supuesta agresión de Yahaira Plasencia a Rosángela Espinoza.

"Yo tengo un dato y solo Rosángela podrá decir si es cierto o no. Tengo entendido que no es la primera vez que Yahaira Plasencia ya habría tocado a Rosángela. Hace aproximadamente un mes, si no me equivoco, Yahaira Plasencia ya le habría metido una cachetada en la cara a Rosángela. Ahora, tendrá que salir Rosángela a decir si este dato es verdad o no", contó Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo sobre Rosángela Espinoza

ROSÁNGELA ESPINOZA RESPONDE

A través de su cuenta Twitter, Rosángela Espinoza se mostró más que indignada por los rumores sobre una agresión previa con Yahaira Plasencia. "Estas cosas no lo voy a permitir!. Cómo pueden sacar algo así sin pruebas", escribió la chica selfie.

Según el diario La Karibeña, Rosángela Espinoza asistirá hoy a América Televisión pues ella aún no tiene ningún documento donde su contrato haya sido terminado. Incluso, el abogado señaló que si le impiden la entrada a Pachacámac, la modelo pedirá la constatación policial del caso.

"Si no la dejan ingresar al canal, va a pedir la constatación policial del caso, para que vean de que es un despido arbitrario y se va a proceder legalmente contra la productora (Pro TV) que fue quien la contrató y como un tercero civil responsable sería América Televisión", declaró Jesús Barboza abogado de Rosángela Espinoza.

Esta acción sería muy extraña por parte de Rosángela Espinoza. El día domingo por la noche, la modelo subió una fotografía a su cuenta Instagram agradeciendo a la producción de Esto Es Guerra por la oportunidad que le brindaron.

"Quiero agradecer al programa por la oportunidad, se que cometí un error y por ello me costó la permanencia en el programa. Siempre aceptar los errores con humildad. En fin, cada mañana tiene un nuevo comienzo", escribió Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia se van a la manos en Esto es Guerra

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.