Rosángela Espinoza seguiría con demanda contra Yahaira Plasencia (y además se haría youtuber muy pronto) [VIDEO]

Después de la pelea que protagonizaron Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza en ‘Esto es guerra’, se conoció que la ‘Chica selfie’ continuará con la denuncia que interpuso, luego que los médicos le diagnosticaron que tiene una fractura en los huesos nasales, producto del ‘tortazo’ que la cantante le propinó.



“El proceso con Yahaira Plasencia sigue. Rosángela Espinoza me pasó la prueba del examen que le tomaron, donde sale que tiene fractura, así que continuará. Es un daño físico lo que le hizo, Rosángela está firme y segura”, precisó Antonio Tafur, amigo de la modelo, quien anunció que pronto lanzará su canal de YouTube.



Yahaira negó que haya llamado a Rosángela para que no continúe con la denuncia...

Jamás lo aceptará, porque fue ‘choteada’ y rechazada. Si en su momento dijo que no se metió en la relación de Melissa Klug con Jefferson Farfán, y la propia Melissa salió a desmentir... En la boca del mentiroso, todo lo cierto se hace dudoso. Además, no sé por qué tiene que estar buscando a terceros para que Rosángela quite la denuncia. Que asuma y apechugue nomás.



O sea, ¿Yahaira sigue buscando a Rosángela?

Rosángela Espinoza ha recibido llamadas de donde antes trabajaba, para pedirle que no siga con la demanda. Ella (Espinoza) sabe que es una estrategia para que no manchen el nombre de Yahaira, porque dentro de poco actuará en una telenovela.



¿Es verdad que Rosángela reaparecerá en un reality en el extranjero?

Tenemos un proyecto en el exterior, posiblemente nos vayamos en enero o febrero.

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia se van a la manos en Esto es Guerra